Общество
Археолог рассказал об особенностях найденного захоронения в Керчи
фото © kerchinfo.com
При изучении территории для строительства одного из объектов в Керчи археологи обнаружили некрополь X-XI веков.
Подробнее о находке рассказал директор ФГБУН «Институт археологии Крыма РАН», доктор исторических наук Вадим Майко.
«Минкульт РК поставил перед нами задачу изучить территорию Керчи, так как в центре города намечается строительство одного инфраструктурного объекта. Нам нужно было определить границы культурного наследия городища Летописный Корчев. Для этого необходимо проведение земляных работ. В процессе этих работ и был обнаружен некрополь», - поделился археолог.
Майко отметил, что тщательного изучения некрополя пока в планах нет. Для этого, по его словам, нужно дополнительное финансирование.
«Вероятнее всего, это некрополь второй половины X-XI веков. Там только начаты его исследования, не знаю, продолжатся они или нет, так как в планы раскапывать его не входило. Для изучения требуется дополнительное финансирование», - уточнил специалист.
Собеседник добавил, что найденный объект выполнен по типичному образцу некрополей того времени.
«Такие некрополи достаточно характерны для Керчи. Они известны во всех византийских городах, начиная с того момента, когда Крым вошел в состав Византийской империи. Это такие христианские некрополи, состоящие исключительно из плитовых могил. Они представляют собой каменные ящики, перекрытые камнями», - подчеркнул доктор наук.
Именно из таких могил состояли кладбища византийских городов Крыма, заключил эксперт.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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Археолог рассказал об особенностях найденного захоронения в Керчи
При изучении территории для строительства одного из объектов в Керчи археологи обнаружили некрополь X-XI веков.