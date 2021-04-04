Алупку неожиданно назвали лучшим городом Крыма

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Алупка стала лидером рейтинга городов Крыма по качеству городской среды.

Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного минстроем России и институтом развития «Дом.РФ».

Уточняется, что индекс качества городской среды рассчитывается по ряду основных параметров населенного пункта: безопасности, комфортности, экологичности и здоровья, идентичности и разнообразию, современности и актуальности среды, эффективности управления.

«Алупка заняла первое место с индексом 218 баллов, далее следует Ялта с показателем 203 балла, на третьем месте Алушта – 202 балла», – говорится в результатах исследования. Замыкают пятерку лидеров Саки с 185 баллами и Армянск с показателем 182 балла.

Согласно данным опроса, Судак и Феодосия набрали по 180 баллов, Евпатория – 173, Бахчисарай и Керчь – по 170 баллов, Симферополь – 164, Красноперекопск – 158, Джанкой – 156, Щелкино – 149, Старый Крым – 135, Белогорск – 118 баллов.

Показатель качества городской среды является инструментом для оценки качества материальной городской среды и условий ее формирования, отмечается в исследовании.

Респондентов просят оценить общегородское пространство, улично-дорожную сеть, озелененные пространства, жилье, а также общественно-деловую, социально-досуговую инфраструктуру и прилегающие к ним пространства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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