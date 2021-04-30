Золотое дно: кто будет строить игорную зону в Крыму

В Крыму обсуждают, кто все-таки будет строить местный Эльдорадо.

Начало строительства игорной зоны в Кацивели опять откладывается. Если в окне 2020 года говорили о 1 квартале 2021-го, то теперь речь идет уже о середине мая.

Наблюдатели предполагают, что задержки связаны с большим количеством интересантов, которые не могут договориться между собой.

«Среди потенциальных инвесторов уже давно называются российские олигархи Михаил Гуцериев и Аркадий Ротенберг, имеющие развитые бизнес-интересы в Крыму. Ранее в этом списке фигурировал украинский энергетический олигарх Константин Григоришин, – пишет telegram-канал «Акценты». – Но, видимо, маятник все же качнется в сторону Ротенберга. Он является инвестором фонда «Терс», которая владеет ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов и намеренная развивать проект Ялтинской зоны».

В числе интересантов называют так же главу Сбербанка Германа Грефа и инвестора действующей зоны «Приморье» Максима Смоленцева.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе продолжают расти незаконные высотки. Ряд таких домов был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя.

На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно. На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.

Объем строительства в Севастополе упал на 4,9 млрд рублей. За минувший год объем строительства в Севастополе уменьшился на 4,9 млрд рублей.

Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды». В Севастополе разразился очередной скандал: жители дома №119 на улице Чернореченской боятся остаться без крова из-за строительства трассы Таврида.