Власть
Золотое дно: кто будет строить игорную зону в Крыму
В Крыму обсуждают, кто все-таки будет строить местный Эльдорадо.
Начало строительства игорной зоны в Кацивели опять откладывается. Если в окне 2020 года говорили о 1 квартале 2021-го, то теперь речь идет уже о середине мая.
Наблюдатели предполагают, что задержки связаны с большим количеством интересантов, которые не могут договориться между собой.
«Среди потенциальных инвесторов уже давно называются российские олигархи Михаил Гуцериев и Аркадий Ротенберг, имеющие развитые бизнес-интересы в Крыму. Ранее в этом списке фигурировал украинский энергетический олигарх Константин Григоришин, – пишет telegram-канал «Акценты». – Но, видимо, маятник все же качнется в сторону Ротенберга. Он является инвестором фонда «Терс», которая владеет ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов и намеренная развивать проект Ялтинской зоны».
В числе интересантов называют так же главу Сбербанка Германа Грефа и инвестора действующей зоны «Приморье» Максима Смоленцева.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Севастополе продолжают расти незаконные высотки. Ряд таких домов был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя.
На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно. На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.
Объем строительства в Севастополе упал на 4,9 млрд рублей. За минувший год объем строительства в Севастополе уменьшился на 4,9 млрд рублей.
Пять севастопольских семей пытаются уйти от «Тавриды». В Севастополе разразился очередной скандал: жители дома №119 на улице Чернореченской боятся остаться без крова из-за строительства трассы Таврида.
В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте
В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.
Павленко с бусами, Поклонская с часами: любители брендов в крымской власти
Глава администрации Ялты Янина Павленко объявила о продаже своих брендовых бус, из-за которых стала объектом критики в соцсетях.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники
Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.
вчера
Аксенов получил полный контроль над крымской землей
23 часа назад
Крымчанам напомнили о введении налога на имущество
16 часов назад
Внезапно: в Крыму взлетели цены на свинину
16 часов назад
Как в майские выходные будут работать поликлиники Крыма
19 часов назад
У села в Крыму отобрали воду в пользу туристов
14 часов назад
Май в Крыму начнется с резкого потепления
Теплая погода придет в Крым в начале мая.