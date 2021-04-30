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Власть

Золотое дно: кто будет строить игорную зону в Крыму

09:04 пятница, 30 апреля 2021

В Крыму обсуждают, кто все-таки будет строить местный Эльдорадо.

Начало строительства игорной зоны в Кацивели опять откладывается. Если в окне 2020 года говорили о 1 квартале 2021-го, то теперь речь идет уже о середине мая.

Наблюдатели предполагают, что задержки связаны с большим количеством интересантов, которые не могут договориться между собой.

«Среди потенциальных инвесторов уже давно называются российские олигархи Михаил Гуцериев и Аркадий Ротенберг, имеющие развитые бизнес-интересы в Крыму. Ранее в этом списке фигурировал украинский энергетический олигарх Константин Григоришин, – пишет telegram-канал «Акценты». – Но, видимо, маятник все же качнется в сторону Ротенберга. Он является инвестором фонда «Терс», которая владеет ООО «Управляющая компания инфраструктурных проектов и намеренная развивать проект Ялтинской зоны».

В числе интересантов называют так же главу Сбербанка Германа Грефа и инвестора действующей зоны «Приморье» Максима Смоленцева.

В тексте использованы материалы: Новый день

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