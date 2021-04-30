Житель Тамбова «сдавал» в аренду чужое жилье в Ялте

Полицейские Тамбова возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который брал предоплату за не принадлежащее ему жилье и организацию экскурсий в Ялте.

Об этом сообщила пресс-служба управления МВД по Тамбовской области.

По данным ведомства, 32-летний тамбовчанин разместил в интернете объявление о сдаче в аренду жилья в Ялте по низким ценам, а также об организации экскурсий. Но фотографии и адрес он взял с чужого объявления, а телефон и банковскую карту дал свои.

Первой обманутой стала жительница Новороссийска, которая перевела на счет подозреваемого 13,5 тысяч рублей. После получения денег лже-владелец отключил свой телефон и перестал выходить на связь.

Полиции удалось вычислить и задержать злоумышленника. В ходе обыска по месту его жительства обнаружено несколько сим-карт и банковских карт. Похищенные деньги пока не обнаружены.

«По предварительным данным, тамбовчанин мог обмануть свыше 15 жителей различных российских регионов под предлогом сдачи в аренду жилья в Ялте по низким ценам, а также организации экскурсий. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания УМВД, решается вопрос о его аресте», – говорится в сообщении.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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