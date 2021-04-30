Вор украл смартфоны из симферопольского общежития и выбросил их в мусорку

Им оказался один из студентов, проживающих в том же общежитии.

У своих товарищей он успел наворовать личных вещей на сумму свыше 130 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Сразу несколько студентов заявили в полицию о краже личных вещей из их комнаты в общежитии. Среди похищенного были два мобильных телефона, беспроводные наушники, игровые наушники, цепочка из серебра с кулоном и 2 электронных сигареты.

По горячим следам правоохранители задержали 18-летнего жителя Алушты, проживающего в соседней комнате. Парень испугался, что сотрудники полиции обнаружат его через гаджеты и похищенное имущество выбросил в мусорный бак.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут обернуться 6 годами лишения свободы. Правоохранители ищут пропавшее имущество.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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