Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 74.8
воздух +20
море +9

Происшествия

Вор украл смартфоны из симферопольского общежития и выбросил их в мусорку

Им оказался один из студентов, проживающих в том же общежитии.

У своих товарищей он успел наворовать личных вещей на сумму свыше 130 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК.

Сразу несколько студентов заявили в полицию о краже личных вещей из их комнаты в общежитии. Среди похищенного были два мобильных телефона, беспроводные наушники, игровые наушники, цепочка из серебра с кулоном и 2 электронных сигареты.

По горячим следам правоохранители задержали 18-летнего жителя Алушты, проживающего в соседней комнате. Парень испугался, что сотрудники полиции обнаружат его через гаджеты и похищенное имущество выбросил в мусорный бак.

Теперь в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут обернуться 6 годами лишения свободы. Правоохранители ищут пропавшее имущество.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Жителей Керчи осудили за кражу алкоголя. Керченский городской суд привлек к ответственности ранее судимого жителя Керчи и его знакомую за совершение кражи алкогольной продукции из магазина.

Мошенники дистанционно обманули за неделю еще полсотни крымчан. Полицейские зарегистрировали 49 фактов дистанционного мошенничества на общую сумму свыше 5 млн рублей, которые были совершены в отношении крымчан в течение минувшей недели.

В Симферопольской больнице украли инвалидную коляску. В полицию Симферополя поступило заявление от руководства одной из больниц по факту кражи инвалидной коляски.

Крымчанин украл у своей девушки 200 тысяч рублей. В Ялте местная жительница обнаружила, что из ее квартиры пропали 200 тысяч рублей.

Власть
В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте

В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте

В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.

Власть
Павленко с бусами, Поклонская с часами: любители брендов в крымской власти

Павленко с бусами, Поклонская с часами: любители брендов в крымской власти

Глава администрации Ялты Янина Павленко объявила о продаже своих брендовых бус, из-за которых стала объектом критики в соцсетях.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Общество
Май в Крыму начнется с резкого потепления

Май в Крыму начнется с резкого потепления

Теплая погода придет в Крым в начале мая.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации