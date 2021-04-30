Власти Симферополя рассказали зачем пилят деревья

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В Симферополе перед благоустройством территории специальная комиссия определяет, какие деревья являются здоровыми и их необходимо оградить, а какие деревья нуждаются в обрезке, лечении и сносе.

О порядке рассказал начальник отдела по предоставлению муниципальных услуг Арсен Куртвелиев.

«При обследовании уточняется вид и количество зеленых насаждений, возраст, высота, диаметр. Затем в акте указывается состояние деревьев: удовлетворительное, которое зачастую подразумевает санитарную обрезку – это может быть незначительная сушь, нависание ветвей над проезжей и пешеходной частью, или неудовлетворительное – это усыхание более чем на 50 см, нежизнеспособное дерево, наличие крупных мертвых и обломанных зависших ветвей в кронах, дупел и гнилей в комле, стволе или на скелетных ветвях, плодовых тел грибов на стволе, особенно, в комлевой его части, трещин на стволе, между стволами или между ветвями и стволом, наличие сильного наклона, в том числе, более 45 градусов от вертикали. При выявлении таких аварийных деревьев выписывается порубочный билет с указанием на комплексную обрезку, либо снос», — объяснил он.

Также Арсен Куртвелиев добавил, что любой вид работ в отношении зеленых насаждений выполняется только после работы комиссии и сопровождается разрешительными документами, а также контролируется специалистами.

«Нецелесообразного спила и обрезки деревьев в городе нет. Все мероприятия выполняются специалистами в соответствии с выданными документами, по результатам проведенных обследований. Кроме того, хочу напомнить жителям, что при выявлении аварийных деревьев необходимо обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу города для принятия мер реагирования», — подчеркнул начальник отдела.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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