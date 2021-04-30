Власть
В Судаке перекроют часть дорог на весь курортный сезон
фото © tripadvisor.ru
В Судаке на период всего курортного сезона несколько улиц перекроют для автомобильного движения.
Об этом сообщается в официальных соцсетях администрации города.
Ограничения будут действовать с 30 апреля по 30 октября 2021 года. Движение транспортных средств будет ограничено на улице Кипарисовая аллея (ведет от здания администрации до набережной – ред.), Курортном шоссе (въезд на набережную со стороны Холма Славы – ред.), улице Гагарина (въезд на набережную со стороны аквапарка) и на самой улице Набережной (въезд со стороны улицы Къара-Денъиз, в районе бывшего детского лагеря «Чайка»).
Аналогичные ограничения коснутся движения в пгт Новый Свет по улице Шаляпина (въезд на набережную от завода шампанских вин). Также с 1 июня по 16 сентября будет ограничен въезд на улицу Набережную в селе Прибрежное.
«Решение принято по результатам работы комиссии по безопасности дорожного движения городского округа Судак», - говорится в сообщении администрации.
При этом, как уточнили власти, ограничение не распространяется на машины аварийных служб, на спецтранспорт – автомобили «скорой помощи», полиции, пожарной службы, городские мусоровозы. Ограничения частично также не коснутся транспорта, который подвозит продукты или оборудование: им разрешено проезжать с 6:00 до 8:00 и с 19:00 до 20:00.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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