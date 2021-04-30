Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +19
море +9

Власть

В Симферополе запускают новый автобусный маршрут

В Симферополе запускают новый автобусный маршрут № 77 «Загородный – улица Маршала Жукова».

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.

«Проработан вопрос о тестовом запуске с 30 апреля муниципального автобусного маршрута № 77 «Загородный – улица Маршала Жукова», путь следования которого будет проходить через микрорайон Украинка», – цитирует Волкову пресс-служба администрации.

Она добавила, что маршрутки будут следовать через улицы Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Маршала Василевского, Депутатская, Ухтомская, переулок Альпинистов, а также улицы Туристов, Леси Украинки, переулок Персиковый, улицы Ким, Гагарина, Кечкеметская, проспект Победы, улицу Бела Куна и микрорайон Загородный.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте. В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.

«Может их не разберут на запчасти»: власти Крыма хотят купить 200 новых автобусов. Власти Крыма определили двух единых поставщиков 200 новых автобусов «ПАЗ» и «СИМАЗ» за 1,3 млрд рублей.

Трафик через Крымский мост вырос почти на четверть с начала года. Порядка миллиона автомобилей проехало по Крымскому мосту с начала 2021 года. Это почти на четверть больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в пресс-службе федерального казенного учреждения «Упрдор «Тамань».

Канатная дорога «Мисхор - Ай-Петри» возобновит работу 1 мая. Подъемы будут осуществляться с 10:00 до 16:00, а спуски с 10:00 до 17:00.

Власть
В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.

Власть
США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз

США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз

Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.

Власть
Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом

Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» провел стрельбы новейшей российской крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан».

Власть
В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте

В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте

В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации