В Симферополе запускают новый автобусный маршрут № 77 «Загородный – улица Маршала Жукова».

Об этом сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Анастасия Волкова.

«Проработан вопрос о тестовом запуске с 30 апреля муниципального автобусного маршрута № 77 «Загородный – улица Маршала Жукова», путь следования которого будет проходить через микрорайон Украинка», – цитирует Волкову пресс-служба администрации.

Она добавила, что маршрутки будут следовать через улицы Маршала Жукова, Героев Сталинграда, Маршала Василевского, Депутатская, Ухтомская, переулок Альпинистов, а также улицы Туристов, Леси Украинки, переулок Персиковый, улицы Ким, Гагарина, Кечкеметская, проспект Победы, улицу Бела Куна и микрорайон Загородный.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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