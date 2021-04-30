Происшествия
В Симферополе оценщик похищал ювелирные изделия и смартфоны из комиссионки
Директор комиссионного магазина в крымской столице во время ревизии не досчитался мобильных телефонов и ювелирных украшений на 400 тысяч рублей. После чего написал заявление в полицию.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Полицейские по горячим следам задержали 19-летнего симферопольца, работавшего оценщиком в магазине. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон автотранспорта и преступление против жизни и здоровья личности.
Как рассказал задержанный, все похищенное имущество он продавал, но полученные деньги не передавал владельцу магазина, а забирал себе и тратил на собственные нужды.
Во время обыска полицейские нашли похищенный телефон и часть денег, полученных за реализацию ювелирных изделий.
Уже возбуждено уголовное дело по статье «кража», теперь молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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