В Симферополе оценщик похищал ювелирные изделия и смартфоны из комиссионки

Директор комиссионного магазина в крымской столице во время ревизии не досчитался мобильных телефонов и ювелирных украшений на 400 тысяч рублей. После чего написал заявление в полицию.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Полицейские по горячим следам задержали 19-летнего симферопольца, работавшего оценщиком в магазине. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон автотранспорта и преступление против жизни и здоровья личности.

Как рассказал задержанный, все похищенное имущество он продавал, но полученные деньги не передавал владельцу магазина, а забирал себе и тратил на собственные нужды.

Во время обыска полицейские нашли похищенный телефон и часть денег, полученных за реализацию ювелирных изделий.

Уже возбуждено уголовное дело по статье «кража», теперь молодому человеку грозит до 5 лет тюрьмы.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Вор украл смартфоны из симферопольского общежития и выбросил их в мусорку. Им оказался один из студентов, проживающих в том же общежитии.

В Крыму «служба безопасности банка» лишила пенсионерку 750 тысяч рублей. В Севастополе доверчивая пенсионерка лишилась 750 тысяч рублей, которые «увели» мошенники, представившиеся сотрудниками безопасности банка.

Жителей Керчи осудили за кражу алкоголя. Керченский городской суд привлек к ответственности ранее судимого жителя Керчи и его знакомую за совершение кражи алкогольной продукции из магазина.

Мошенники дистанционно обманули за неделю еще полсотни крымчан. Полицейские зарегистрировали 49 фактов дистанционного мошенничества на общую сумму свыше 5 млн рублей, которые были совершены в отношении крымчан в течение минувшей недели.