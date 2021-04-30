В Севастополе военные корабли режут прямо на пляжах

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Жители Казачьей бухты просят городские власти остановить незаконную, по их мнению, утилизацию военных кораблей на побережье и в акватории бухты, передает НТС.

Ранее на этой неделе сотрудники Севприроднадзора зафиксировали нарушения при производстве распила, однако предприниматели не только не свернули деятельность, а наоборот расширили бизнес – подогнав для судоразделки еще один корабль. Чем закончился визит съемочной группы телеканала НТС на место утилизации кораблей Черноморского флота – смотрите далее.

Этот дикий пляж в Казачьей бухте известен многим севастопольцам. Несколько поколений горожан ходили отдыхать на так называемые «Понтоны», любуясь нетронутым уголком дикой природы. Однако этому времени пришел конец. Теперь здесь разместилось предприятие по утилизации списанных кораблей Черноморского флота.

«Месяц назад мы обнаружили плавкраны, которые за моей спиной. И оказалось, что якобы по разрешению Министерства обороны здесь разместили резку судов. Это крайне неэкологичный вид деятельности», – рассказывает Анастасия Чернышова, жительница микрорайона Бухта Казачья.

На нарушение природоохранного законодательства уже отреагировали сотрудники Севприроднадзора, передав собранные материалы в Росприроднадзор. Однако наличие проверок и огласка в СМИ не остановили работу по утилизации судов.

Наоборот, дела у бизнесменов пошли в гору – если раньше у причала находился только один корабль для распила – МРК «Мираж», то теперь к нему добавился малый противолодочный корабль «Владимирец». Непрерывная деятельность по утилизации старых кораблей, мягко говоря, взбудоражила местных жителей.

«Я житель Казачки, проживаю в Казачьей бухте более 30 лет. Такого беспредела в течение этого времени я не видел. Это впервые, когда я увидел, как можно превратить нашу прекрасную бухту в такой беспредел. Такое бесхозяйственное отношение к народу к нашему, к жителям Казачьей», – говорит Сергей Сурков, житель микрорайона Бухта Казачья.

Местные жители во время встречи со съемочной группой телеканала НТС попытались остановить выезжающий с территории Министерства обороны автомобиль, чтобы узнать – на каком основании ведутся эти работы. Молодой мужчина за рулем иномарки не стал отвечать на вопросы горожан.

В тексте использованы материалы: Форпост

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