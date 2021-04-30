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Коронавирус в Крыму

В Севастополе ужесточили правила въезда в город

В Севастополе ужесточили правила въезда в город

фото © rbc.ru

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев внес изменения в указ о режиме повышенной готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Как сообщил «Новый Севастополь», иностранцы и лица без гражданства должны иметь справку об отрицательном тесте на COVID-2019 методом ПЦР-диагностики, выполненной не ранее чем за три дня до въезда.

«Иностранные граждане – студенты обязаны пройти обследование на COVID-2019 методом ПЦР дважды – не ранее чем за три календарных дня до прибытия на территорию Российской Федерации и в течение 72 часов после въезда на территорию Российской Федерации. Допуск к учебному процессу возможен только при наличии двух отрицательных результатов обследования на COVID-2019», – говорится в указе.

Граждане РФ, прибывшие из-за границы, должны заполнить анкету на портале госуслуг в разделе «Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию» и сделать тест на коронавирус в течение трех дней после въезда в страну. Прибывшие после 1 мая должны пройти повторное лабораторное исследование на COVID-2019 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации с размещением сведений о результатах ПЦР-теста на Едином портале государственных и муниципальных услуг. Интервал между тестами должен быть не менее одних суток.

Прибывшие из Англии и Ирландии должны также соблюдать самоизоляцию в течение 14 суток. Все эти ограничения не касаются россиян – членов экипажей судов и водителей автомобилей международного сообщения.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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