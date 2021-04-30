В Севастополе бывший проректор университета пойдет под суд за взятку

Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело, согласно которому бывший проректор Севастопольского государственного университета обвиняется в получении взятки в размере 5,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Будучи проректором, мужчина получил взятку в размере 5,5 млн рублей за оказание содействия подрядчику в заключении контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета и решение вопросов при их исполнении», – отмечается в сообщении.

Контракты на строительство были заключены летом 2020 года. На тот момент обвиняемый занимал должность заместителя ректора по экономическим вопросам и управлению кампусом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».

Как сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко, мужчине вменяется получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Соцработника в Крыму будут судить из-за подлога по делу о педофилии. Директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Советского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Из-за ненадлежащего исполнения ею своих обязанностей стало возможным совершение половых преступлений в отношении ребенка.

Руководитель ЕДДС Ялты отправлен под домашний арест. Ялтинский городской суд отправил на два месяца под домашний арест задержанного накануне руководителя муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 112».

Житель Тамбова «сдавал» в аренду чужое жилье в Ялте. Полицейские Тамбова возбудили уголовное дело в отношении местного жителя, который брал предоплату за не принадлежащее ему жилье и организацию экскурсий в Ялте.

Крымские полицейские спустя год нашли подозреваемого в угоне автомобиля. Крымские полицейские задержали мужчину, который год назад совершил угон автомобиля в Симферопольском районе.