Власть
В Севастополе бывший проректор университета пойдет под суд за взятку
Севастопольская прокуратура направила в суд уголовное дело, согласно которому бывший проректор Севастопольского государственного университета обвиняется в получении взятки в размере 5,5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Будучи проректором, мужчина получил взятку в размере 5,5 млн рублей за оказание содействия подрядчику в заключении контрактов по капитальному строительству и реконструкции учебно-лабораторного корпуса и библиотеки университета и решение вопросов при их исполнении», – отмечается в сообщении.
Контракты на строительство были заключены летом 2020 года. На тот момент обвиняемый занимал должность заместителя ректора по экономическим вопросам и управлению кампусом ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет».
Как сообщила старший помощник прокурора города Севастополя по взаимодействию со СМИ Марина Кузьменко, мужчине вменяется получение взятки в особо крупном размере. Уголовное дело направлено в Гагаринский суд Севастополя.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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