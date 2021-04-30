Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +19
море +9

Власть

В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

13:58 пятница, 30 апреля 2021
В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

фото © скрин видео

В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.

Об этом сообщил очевидец, попросивший об анонимности из соображений безопасности.

По словам мужчины, самолет пролетел над трассой Армянск-Симферополь на высоте около 30 метров.

«Он появился внезапно, очень шумел. Шумел настолько, что находившийся в автомобиле ребенок проснулся и заплакал. За этим было достаточно страшно наблюдать, потому что было полное ощущение, что истребитель может спровоцировать ДТП», – рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки Крыма, сделанные американской компанией Maxar Technologies в период с 27 марта до 16 апреля, свидетельствуют, что Россия в течение этого периода дополнительно разместила на полуострове истребители Су-30.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Три дивизии ВДВ России покинули Крым. Состав трех дивизий Воздушно-десантных войск (ВДВ) России вернулись после учений из Крыма в пункты постоянной дислокации (в Новороссийск, Псков и Иваново), сообщил командующий ВДВ России Андрей Сердюков на совещании, которое провел в четверг в Москве начальник Генштаба России Валерий Герасимов.

Артиллерия ВДВ возвращается из Крыма в Анапу. Артиллерия десантно-штурмовой горной дивизии возвращают на базу в Анапу после учений в Крыму, сообщают в Минобороны России.

Корабли Северного флота России остались в Черном море после учений в Крыму. После крупных учений в Крыму два больших десантных корабля Северного флота РФ «Александр Отраковский» и «Кондопога» пока остаются в Черном море.

США направили в Черное море патрульный катер. В Черное море направился патрульный катер береговой охраны США, сообщает РИА Новости со ссылкой на Twitter U.S. Navy (Военно-морские силы США).

Власть
В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.

Власть
США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз

США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз

Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.

Власть
Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом

Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» провел стрельбы новейшей российской крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан».

Власть
В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте

В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте

В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации