В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

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В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.

Об этом сообщил очевидец, попросивший об анонимности из соображений безопасности.

По словам мужчины, самолет пролетел над трассой Армянск-Симферополь на высоте около 30 метров.

«Он появился внезапно, очень шумел. Шумел настолько, что находившийся в автомобиле ребенок проснулся и заплакал. За этим было достаточно страшно наблюдать, потому что было полное ощущение, что истребитель может спровоцировать ДТП», – рассказал очевидец.

Ранее сообщалось, что спутниковые снимки Крыма, сделанные американской компанией Maxar Technologies в период с 27 марта до 16 апреля, свидетельствуют, что Россия в течение этого периода дополнительно разместила на полуострове истребители Су-30.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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