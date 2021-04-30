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В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь
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В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.
Об этом сообщил очевидец, попросивший об анонимности из соображений безопасности.
По словам мужчины, самолет пролетел над трассой Армянск-Симферополь на высоте около 30 метров.
«Он появился внезапно, очень шумел. Шумел настолько, что находившийся в автомобиле ребенок проснулся и заплакал. За этим было достаточно страшно наблюдать, потому что было полное ощущение, что истребитель может спровоцировать ДТП», – рассказал очевидец.
Ранее сообщалось, что спутниковые снимки Крыма, сделанные американской компанией Maxar Technologies в период с 27 марта до 16 апреля, свидетельствуют, что Россия в течение этого периода дополнительно разместила на полуострове истребители Су-30.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
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В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь
В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.
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