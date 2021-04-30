Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 97 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет ● В Крыму назвали число жертв COVID среди сотрудников «скорой» ● В Крыму оштрафовали шестерых нарушителей предписаний Роспотребнадзора ● Сводка о новых заражениях в Крыму
В Крыму продлили ограничения на работу музеев и кафе
Ограничения из-за коронавируса на работу кафе и музеев в Крыму продлили до 1 июня.
Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма Сергея Аксенова о введении в республике режима повышенной готовности.
Продлен запрет на работу хостелов в республике, а также развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни. На месяц продлевается ограничение количества зрителей в театрах и кинотеатрах в 75%, а также на количество участников экскурсионных групп.
Ранее сегодня глава Крыма сообщил, что традиционной первомайской демонстрации в Крыму не будет из-за пандемии.
При этом власти ожидают, что в Крым на майские праздники приедет более миллиона туристов.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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