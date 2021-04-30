В Крыму продлили ограничения на работу музеев и кафе

Ограничения из-за коронавируса на работу кафе и музеев в Крыму продлили до 1 июня.

Соответствующие поправки внесены в указ главы Крыма Сергея Аксенова о введении в республике режима повышенной готовности.

Продлен запрет на работу хостелов в республике, а также развлекательных и детских центров в выходные и праздничные дни. На месяц продлевается ограничение количества зрителей в театрах и кинотеатрах в 75%, а также на количество участников экскурсионных групп.

Ранее сегодня глава Крыма сообщил, что традиционной первомайской демонстрации в Крыму не будет из-за пандемии.

При этом власти ожидают, что в Крым на майские праздники приедет более миллиона туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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