В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте

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В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.

Известно, что автоматическая система оплаты проезда перестала работать как в маршрутных автобусах, так и в троллейбусах. В республиканском Минтрансе на момент публикации не смогли объяснить причину. В пресс-службе банка-оператора системы - крупнейшего в Крыму, ответили, что информацией пока не располагают.

В прошлом году в Крыму заработала система АСОП. Общественный транспорт оснастили валидаторами, но оплата наличными осталась доступной. Новая персонифицированная система позволяет подсчитывать, сколько льготников проехали на каждом конкретном маршруте. Для этого всем крымчанам, у которых есть льготы на проезд, выдают бесконтактные банковские карты.

Сейчас при оплате проезда картой он стоит 17 рублей, а наличными – 22 рубля.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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