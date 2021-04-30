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В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте
фото © Новости Крыма
В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.
Известно, что автоматическая система оплаты проезда перестала работать как в маршрутных автобусах, так и в троллейбусах. В республиканском Минтрансе на момент публикации не смогли объяснить причину. В пресс-службе банка-оператора системы - крупнейшего в Крыму, ответили, что информацией пока не располагают.
В прошлом году в Крыму заработала система АСОП. Общественный транспорт оснастили валидаторами, но оплата наличными осталась доступной. Новая персонифицированная система позволяет подсчитывать, сколько льготников проехали на каждом конкретном маршруте. Для этого всем крымчанам, у которых есть льготы на проезд, выдают бесконтактные банковские карты.
Сейчас при оплате проезда картой он стоит 17 рублей, а наличными – 22 рубля.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте
В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.
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