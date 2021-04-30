Власть
В Крыму готовят облавы на «теневые» объекты размещения
фото © Новости Крыма
С началом курортного сезона в Крыму возобновляются контрольные мероприятия в секторе «теневых» объектов размещения.
Об этом руководитель УФНС России по Крыму Роман Наздрачев сообщил на пресс-конференции.
«Значительное количество объектов размещения от трех и больше комнат. В отношении них на протяжении всего курортного сезона будут проводиться усиленные контрольные мероприятия. В прошлом году в силу объективных причин был мораторий на проведение проверок. Этот год будет проходить под знаменем вывода из «тени» предприятий курортной отрасли», — сказал Роман Наздрачев.
Он добавил, что проверкам будут подвергаться и крупные отели. Большинство из них работают «в белую», но есть и те, кто пытается проводить наличный оборот денег без налогообложения.
Налоговая служба будет проводить проверки совместно с органами местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями.
Ранее руководитель УФНС России по Крыму напомнил жителям полуострова, что с начала года введен налог на имущество физических лиц.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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