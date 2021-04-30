Центр Симферополя остался без воды из-за аварии на водоводе

Из-за аварии несколько улиц крымской столицы остались без водоснабжения.

Об этом сообщили в ГУП РК «Вода Крыма».

«В связи с повреждением на сетях ограничено холодное водоснабжение на улице Набережная (частично), Гагарина (частично), Семашко, а также прилегающих улицах и переулках», - говорится в сообщении.

На время проведения ремонтных работ к дому номер 8 по улице Семашко будут подвозить питьевую воду.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил о возобновлении подачи горячей воды в Симферополе, а также об отмене графиков подачи холодной воды.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

У села в Крыму отобрали воду в пользу туристов. Жители села Нижняя Кутузовка (Большая Алушта) придумали, как распределять воду так, чтобы ее можно было подавать круглые сутки. Однако местные власти отказались от проекта и все же ввели почасовой график подачи воды, чтобы сэкономить ее для курортников.

В Симферополе пообещали с 1 мая горячую и холодную воду 24/7. В Симферополе возобновляют подачу горячей воды. Водоснабжение по графику отменяется, город будет получать воду в полном объеме».

Власти Ялты заявили, что вода в городе будет круглосуточно. На данный момент в водохранилищах, снабжающих Ялту, накоплено 15 млн 999 тысяч метров кубических воды.

Власти обещают, что запасов воды Севастополю хватит до конца года. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев пообещал, что запасов воды городу хватит до конца года.