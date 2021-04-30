США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз

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Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.

Об этом говорится в сообщении американской дипмиссии, информирует Радио Свобода.

Причиной ограничений стало сокращение на 75 процентов персонала консульской службы по требованию Москвы. 23 апреля российские власти уведомили о запрете нанимать на работу в дипмиссии США иностранных граждан.

«Мы сожалеем, что действия правительства России вынудили нас сократить наш штат сотрудников консульства», – говорится в сообщении посольства.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, который ограничивает возможности найма на работу граждан страны в дипмиссии «недружественных государств».

Список недружественных стран будет определять правительство, до этого такой термин в законодательстве не встречался. В документе указано, что он создан в ответ на «недружественные действия США и иных иностранных государств». Указ не распространяется на аккредитованных дипломатов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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