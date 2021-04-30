Соцработника в Крыму будут судить из-за подлога по делу о педофилии

Директор центра социальных служб для семьи, детей и молодежи Советского района Крыма предстанет перед судом по обвинению в служебном подлоге. Из-за ненадлежащего исполнения ею своих обязанностей стало возможным совершение половых преступлений в отношении ребенка.

Об этом сообщила пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

По данным ведомства, в июне прошлого года было возбуждено уголовное дело в отношении жителя Советского района и его 15-летнего пасынка. Они обвиняются в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении 10-летней родственницы на протяжении шести лет. По ходатайству следствия суд заключил злоумышленников под стражу.

Следствие также установило, что ранее данная многодетная семья состояла на учете в районном центр социальных служб для семьи, детей и молодежи, но в 2019 году была досрочно снята с социального патронажа. При этом семья по-прежнему находилась в социально-опасном положении: дети проживали в условиях антисанитарии, мать и отчим не работали и периодически употребляли спиртное. Несмотря на это, работники социального центра не проводили профилактику с семьей, что способствовало совершению на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений в отношении ребенка.

«Директор социального центра, зная, желая избежать возможного привлечения к ответственности за бездействие, подделала служебные документы, в которых указала ложные сведения о выполнении программы в отношении данной семьи. После чего документы с поддельными подписями участников комиссии ею были направлены в следственные органы для приобщения к материалам уголовного дела», – говорится в сообщении.

Свою вину она признала. Расследование уголовного дела завершено, материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд. Ей грозит до двух лет лишения свободы.Уголовное дело в отношении отчима в настоящее время рассматривает суд. Его 15-летний пасынок приговорен к 6 годам 2 месяцам колонии строго режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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