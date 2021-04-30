Происшествия
Смертельное ДТП в Крыму: фура раздавила легковое авто
фото © МВД Крыма
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком «Камаз» под Феодосией.
Водитель легковушки погиб, сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
«По предварительной информации, 30 апреля около 10.45 34-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2107», двигаясь по автодороге Насыпное – Первомайка, допустил выезд на полосу встречного движения, по которой во встречном направлении двигался большегруз «Камаз». Предположительно пытаясь уйти от столкновения, водитель грузового автомобиля совершил маневр, в результате которого фура опрокинулась на бок и придавила отечественную легковушку», – сообщили в ведомстве.
В результате ДТП водитель «ВАЗ-2107» погиб на месте происшествия. В настоящее время МВД проводит проверку по факту ДТП.
Обстоятельства происшествия выясняются.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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