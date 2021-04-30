Власть
Симферополь встал в восьмибалльных пробках
Накануне Дня всех трудящихся столица республики замерла в восьмибалльных пробках, свидетельствуют данные соответствующего ресурса Яндекса.
Практически все улицы на участке от улиц Козлова/Маяковского до ул.Киевской, и от Караимской/Шмидта до улицы Толстого «окрасились» в ярко красный цвет. Кроме того, серьезные проблемы с движением транспорта наблюдаются в районе площади Московской, Бородинского кольца, улицы Кубанской, железнодорожного вокзала, на улице Русской и на Ялтинской объездной.
При этом, по прогнозам Яндекса, завтра пробок в Симферополе практически не будет. Проблемы возможны с движением на улице Павленко с 12 до 15 часов.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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