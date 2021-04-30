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Власть

Руководитель ЕДДС Ялты отправлен под домашний арест

10:22 пятница, 30 апреля 2021
Ялта

Ялтинский городской суд отправил на два месяца под домашний арест задержанного накануне руководителя муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 112».

Об этом сообщила пресс-служба суда.

«Постановлением Ялтинского городского суда Республики Крым удовлетворено ходатайство следователя следственного отдела по Ялте ГСУ СК по Республике Крым и Севастополю об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении директора муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 112», – говорится в сообщении. – Суд избрал обвиняемому в преступлении меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на один месяц и 29 суток, до 26 июня 2021 года».

Суд запретил мужчине круглосуточно покидать место жительство, включая выходные и праздничные дни. При этом мужчине можно будет ходить в больницу при наличии оснований и предупредив об этом следователя. Также ему запрещено общаться по телефону и в интернете, получать и отправлять почтово-телеграфные отправления, не связанные с производством по уголовному делу, и общаться с должностными лицами администрации Ялты, «ЕДДС 112» и ООО «Авангард».

В суде напомнили, что мужчину обвиняют в совершении преступления по части 1 статьи 286 УК РФ – превышение должностных полномочий. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ по Республике Крым и Севастополю. В результате действий гражданина бюджету ялтинской ЕДДС причинен ущерб на сумму около 18,3 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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