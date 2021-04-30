Прокуратура требует остановить строительство гостиницы в ялтинском парке-памятнике

Прокуратура Крыма выявила нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительных работ на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский», расположенного в Большой Ялте.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, имеющиеся в парке здания переделаны в гостиницу.

«Установлено, что на территории парка проводятся работы по реконструкции и строительству существующих зданий и сооружений, имеющих признаки гостиничного корпуса, – говорится в сообщении. – В нарушение режима особо охраняемой территории, градостроительных норм и правил положительное заключение строительной документации и соответствующее разрешение на строительство фирмой не получено».

Прокурор обратился в Ялтинский городской суд с иском о приостановлении строительства на территории парка до получения соответствующего разрешения в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым. Прокурором заявлено ходатайство об обеспечении иска путем временного запрета осуществления строительных работ.

В отношении застройщика и его директора прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства), которые находятся на рассмотрении. Ход устранения нарушений на контроле прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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