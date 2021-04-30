Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.0
воздух +16
море +9

Власть

Прокуратура требует остановить строительство гостиницы в ялтинском парке-памятнике

18:38 пятница, 30 апреля 2021
Ялта

Прокуратура Крыма выявила нарушения градостроительного законодательства при осуществлении строительных работ на территории парка-памятника садово-паркового искусства «Меласский», расположенного в Большой Ялте.

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, имеющиеся в парке здания переделаны в гостиницу.

«Установлено, что на территории парка проводятся работы по реконструкции и строительству существующих зданий и сооружений, имеющих признаки гостиничного корпуса, – говорится в сообщении. – В нарушение режима особо охраняемой территории, градостроительных норм и правил положительное заключение строительной документации и соответствующее разрешение на строительство фирмой не получено».

Прокурор обратился в Ялтинский городской суд с иском о приостановлении строительства на территории парка до получения соответствующего разрешения в министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым. Прокурором заявлено ходатайство об обеспечении иска путем временного запрета осуществления строительных работ.

В отношении застройщика и его директора прокурор возбудил дела об административных правонарушениях по части 1 статьи 9.5 КоАП РФ (нарушение установленного порядка строительства объекта капитального строительства), которые находятся на рассмотрении. Ход устранения нарушений на контроле прокуратуры.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Золотое дно: кто будет строить игорную зону в Крыму. В Крыму обсуждают, кто все-таки будет строить местный Эльдорадо.

В Крыму скоро начнут готовиться к строительству игорной зоны. Строительство игорной зоны в поселке Кацивели под Ялтой может занять два года.

В Севастополе продолжают расти незаконные высотки. Ряд таких домов был обнаружен в Гагаринском районе Севастополя.

На ремонт дорог в Симферополе обещают тратить по три миллиарда ежегодно. На капитальный ремонт дорог в Симферополе ежегодно будет выделяться не менее 3 млрд рублей.

Власть
В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь

В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.

Stars
Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка»

Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка»

Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».

Власть
США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз

США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз

Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.

Власть
Аксенов отказался проводить первомайскую демонстрацию

Аксенов отказался проводить первомайскую демонстрацию

Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в Крыму не будет.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации