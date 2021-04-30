Почти все крымские поля засорены сорняками

На полях Крыма в посевах озимых зерновых и других сельхозкультур выявлены сорные растения, численность которых приближается к пороговой, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Крыма.

Всего на выявление культур-засорителей обследовано 94,82 тыс. га, из них засорено 66,5 тыс.га, что составляется 70% от исследованной территории.

Сорные растения, засоряющие сельскохозяйственные угодьях, причиняют огромный экономический ущерб сельскому хозяйству: снижают урожай сельскохозяйственных культур, ухудшают качество продукции.

Установлено, что при средней засоренности посевов урожай снижается на 20-25%, а при сильной ‒ может погибнуть полностью.

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