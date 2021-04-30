Власть
Почти все крымские поля засорены сорняками
На полях Крыма в посевах озимых зерновых и других сельхозкультур выявлены сорные растения, численность которых приближается к пороговой, сообщает пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» Крыма.
Всего на выявление культур-засорителей обследовано 94,82 тыс. га, из них засорено 66,5 тыс.га, что составляется 70% от исследованной территории.
Сорные растения, засоряющие сельскохозяйственные угодьях, причиняют огромный экономический ущерб сельскому хозяйству: снижают урожай сельскохозяйственных культур, ухудшают качество продукции.
Установлено, что при средней засоренности посевов урожай снижается на 20-25%, а при сильной ‒ может погибнуть полностью.
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму пытаются обанкротить старейшую теплицу. В арбитражный суд Крыма поступил банкротный иск, адресованный тепличному хозяйству, ведущему свою историю с 1971 года.
Севастопольские ученые изобрели удобрение из винограда. О разработке уникальной технологии производства удобрений из любых органических отходов, включая переработанный виноград, сообщила пресс-служба Севастопольского государственного университета.
Крымские фермеры продали почти 7 тысяч тонн продуктов с начала года. С начала года фермеры Крыма реализовали более 6712 тонн продукции.
В Крыму научились «йодировать» кур, овец и кроликов. Крымские ученые нашли способ увеличить содержание йода в мясе птицы и животных.
В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь
В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.
США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз
Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.
Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом
Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» провел стрельбы новейшей российской крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан».
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.
27 апреля
В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте
В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.