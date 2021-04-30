Павленко с бусами, Поклонская с часами: любители брендов в крымской власти

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Глава администрации Ялты Янина Павленко объявила о продаже своих брендовых бус, из-за которых стала объектом критики в соцсетях.

Такая реакция на критику в рядах крымских чиновников происходит впервые. Хотя многие ее представители неоднократно попадали в поле зрения СМИ из-за своей любви к западным и европейским брендам, при том, что они публично поддерживают российскую политику противодействия иностранному влиянию во всех сферах.

Поводом для критики в адрес Янины Павленко стало сообщение популярного на полуострове Telegram-канала «Крымский канал», в котором говорится, что чиновница ходит на работу и на встречи с ялтинцами в дорогих брендовых украшениях.

Представители власти Крыма публично поддерживают политику противодействия влиянию Запада, но при этом демонстрируют тягу к брендовым вещам, аксессуарам и автомобилям, произведенным в этих странах.

По информации «Крымского канала», два ювелирных ансамбля Янины Павленко из белого и желтого золота произведены французской ювелирной компанией Van Cleef & Arpels и стоят «примерно 20 миллионов рублей».

На сайте компании Van Cleef & Arpels похожие серьги стоят от нескольких сотен тысяч рублей, а колье – более двух и до девяти миллионов рублей.

Янина Павленко назвала информацию о названной «Крымским каналом» стоимости своих украшений «чушью».

«Кому-то ж так надо меня порочить! Чего только не придумывают!!! Значит двигаюсь в правильном направлении!!! И, да, цена мои бус в десятки раз дешевле», – написала она в Facebook.

На следующий день глава администрации Ялты объявила, что продает один из наборов.

«Неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений – ожерелье, серьги и кольцо. Пишут, стоят они что-то около 14 миллионов рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее!!! Но эксперты по ювелирным украшениям, я даже не знала, что их так много, не верят. И это замечательно!!! Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром!!! За 2 миллиона. Торг уместен», – написала Янина Павленко в соцсетях.

Деньги от продажи украшений она предлагает потратить на нужды Ялтинской специализированной школы для детей, требующих коррекции физического и умственного развития. Эту школу глава администрации города посещала несколько дней назад. В фотоотчете она – в украшениях, похожих на обнародованные «Крымским каналом».

Тем временем «Крымский канал» обнародовал фото Янины Павленко с часами, похожими на швейцарский бренд стоимостью в восемь миллионов рублей, предположив, что если и они будут проданы, то «скоро будут отремонтированы все коррекционные школы Крыма и осчастливлены обездоленные дети».

Янина Павленко – не единственная представительница власти Крыма, замеченная с брендовыми аксессуарами. Депутат Госдумы от Крыма Наталья Поклонская на пленарных заседаниях появляется с телефоном американской компании Apple.

Ранее российские журналисты заметили депутата с сумкой от итальянского дома моды Fendi из черной кожи. Бренд выдала бирка с логотипом. Ее стоимость в интернет-магазинах стартует от 120 тысяч российских рублей (почти 2 тысячи долларов). Также на ее запястье были замечены часы, похожие на швейцарские, марки Rolex, которые в интернете стоят от 4,5 до 6,3 тысяч долларов.

Российского сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди до 2014 года неоднократно замечали в самых дорогих магазинах одежды Симферополя и отмечали ее любовь к аксессуарам французского дизайнера Сони Рикель.

Депутат Алексей Черняк – обладатель британского автомобиля представительского класса Бентли Контитенталь (Bently Continental GT) стоимостью от 15 до 20 миллионов рублей.

Депутат Юрий Юрьев владеет «американцем» Кадилак GMT 166 SRX. Такие модели продают на российских профильных сайтах за несколько сотен тысяч рублей.

А у депутата Михаила Смолянова – английский автомобиль Астон Мартин (Aston Martin), которые на российском рынке продаются от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов рублей в зависимости от модели.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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