Отельеры Крыма рассказали о решении проблемы обеспечения водой туристов

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Проблема с нехваткой воды в Крыму вынуждает отельеров находить решения по обеспечению водой средств размещения.

Телеканал RT выяснил, что ожидает туристов, которые собираются приехать в Крым на майские каникулы.

«В настоящий момент перебои с подачей воды случаются, но не так часто и трудно, как об этом говорят. На случай перебоев мы страхуемся собственными резервуарами, у нас их два, по 500 кубометров каждый. В майские праздники город нам обещает улучшение в подаче воды. Поэтому проблем сейчас нет. По поводу летнего периода, мы надеемся на экспоненциальное улучшение. Пока говорят о том, что подача будет без перебоев», – рассказала директор по развитию алуштинского спа-отеля «Море» Арина Лабикова.

В расположенном недалеко от Ялты отеле Pallasa рассказали, что вода в настоящий момент подается утром и вечером. «У нас есть резервы в отеле и дополнительно баки, от которых питаемся мы и поселок Восход. Мы их сейчас восстанавливаем, полностью меняем сгнившие трубы на современные. Из-за этого раньше была колоссальная водопотеря. Делаем за свой счет, чтобы обеспечить отель и жителей поселка водой. Конечно, гости интересуются этим вопросом. Мы отвечаем, что у нас всегда есть трехсуточный запас воды», – рассказал директор отеля Игорь Шершнев.

Гендиректор управляющей компании «Визант Групп» Нелли Шатова управляет несколькими размещенными на Южном берегу Крыма отелями и санаториями, которые входят в сеть «Курорты Крыма». По ее мнению, ажиотаж по поводу перебоев с водой преувеличен.

«У нас 100-процентная загрузка на всех объектах держится с конца февраля. Для нас, по сути, в майские праздники всплеска не происходит. Практически все санатории на Южном берегу Крыма, по крайней мере наши точно, имеют накопительные резервуары с водой. Их нам хватает, чтобы обеспечивать даже с переменной подачей воды все наши объекты. Мы также активно занимаемся реконструкцией трубопровода, чтобы уменьшить потери воды, которые идут от резервуара до самого объекта», – пояснила Шатова.

Ранее власти Крыма обязали санатории и отели Крыма иметь трехдневный запас воды. Также отмечалось, что в курортный сезон график подачи воды жителям Алушты ужесточат, но средств размещения эти ограничения не коснутся.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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