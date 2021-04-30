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Власть

Очистные сооружения в Кацивели обещают сдать в эксплуатацию в 2023 году

Правительство Республики Крым заключило контракты на реконструкцию канализационно-очистных сооружений «Санаторное», «Форос», «Малореченское» и «Кацивели».

Об этом пообещал глава РК Сергей Аксенов.

Строительство КОС «Кацивели» ведется в рамках ФЦП, общая стоимость проекта составляет 850 млн рублей, а его ввод в эксплуатацию запланирован на середину 2023 года. Производительность КОС – 2,5 тысячи кубометров в сутки.

«Для Крыма это значимый проект, который позволит эффективно бороться с ситуацией по сбросу стоков в море. На некоторых площадках присутствуют краснокнижные растения, которые, к сожалению, необходимо перенести с данной территории. Мы понимаем, насколько этот вопрос чувствителен для крымской общественности, поэтому прежде чем приступать к процессу, с ним будут ознакомлены все заинтересованные стороны, — сказал он.

Аксенов уточнил, что местная общественность и общественная палата города Ялты должны получить всю необходимую информацию по этому вопросу.

«Увы, данная мера вынужденная и позволит нам получить чистые стоки, в которых также заинтересованы жители и гости регионов, в которых будут действовать КОСы, — подытожил Аксенов.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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