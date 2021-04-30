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Власть

Общественный транспорт Симферополя продлит работу в пасхальную ночь

Общественный транспорт в Симферополе в ночь с 1 на 2 мая будет работать до 2.00.

Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.

«С целью организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, будет обеспечена бесперебойная работа автобусов и троллейбусов на муниципальных маршрутах общего пользования в Симферополе в ночь с 1 на 2 мая до 2.00 для развоза жителей и гостей города от мест проведения церковных служб до различных районов города», – цитирует Демидова пресс-служба горадминистрации.

По словам Демидова, в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 20% подвижного состава.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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