Власть
Общественный транспорт Симферополя продлит работу в пасхальную ночь
Общественный транспорт в Симферополе в ночь с 1 на 2 мая будет работать до 2.00.
Об этом сообщил глава администрации крымской столицы Валентин Демидов.
«С целью организации и проведения мероприятий, посвященных празднованию Пасхи, будет обеспечена бесперебойная работа автобусов и троллейбусов на муниципальных маршрутах общего пользования в Симферополе в ночь с 1 на 2 мая до 2.00 для развоза жителей и гостей города от мест проведения церковных служб до различных районов города», – цитирует Демидова пресс-служба горадминистрации.
По словам Демидова, в вечернее и ночное время на городских троллейбусных и автобусных маршрутах будет задействовано не менее 20% подвижного состава.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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