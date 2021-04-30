«Ни вашим, ни нашим»: Лев Лещенко высказался про статус Крыма

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Крым в третий раз принимает музыкальный фестиваль «Дорога на Ялту». Жюри фестиваля возглавляет народный артист РСФСР, кумир нескольких поколений Лев Лещенко.

О значении Крыма и фестиваля «Дорога на Ялту», отношении современной молодежи к военной песне и попытках запретить истинно народную и всеми любимую песню «День Победы» Лев Валерьянович рассказал за кулисами фестиваля.

– Крым – это, прежде всего, часть культуры, очень серьезной культуры, которая была на моей памяти. Уже 40 лет мы сюда приезжаем. Эту землю граф Потемкин когда-то подарил Екатерине II, здесь проходила Ялтинская конференция… И потом, здесь жили и живут люди разных национальностей, поэтому здесь всегда царили дружба, взаимопонимание, искренний диалог и общение.

Я считаю, что Крым – это наше общее, он не закрыт ни для кого. Сегодня вот приехали 20 с лишним иностранцев. Мы открыты: пожалуйста, приезжайте, отдыхайте, купайтесь, загорайте, радуйтесь солнышку. Этот вечный вопрос «чей Крым?» надо было бы давно снять. Это земля обетованная, она для всех.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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