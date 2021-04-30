Власть
На востоке Крыма создадут морской заказник площадью 240 га
В Ленинском районе Крыма будет создан природный заказник «Казантипский морской» площадью 240 гектаров.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
«Создать в Ленинском районе Республики Крым государственный природный заповедник федерального значения «Казантипский морской» общей площадью 240 гектаров на землях водного фонда (акватория Азовского моря)», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.
Заказник будет отнесен к ведению Минприроды РФ. Срок подачи в Госреестр документов об установлении границ заказника – до 1 декабря 2022 года.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Медвежонок впервые за 10 лет родился в симферопольском зооуголке. Пара бурых медведей Маша и Миша, содержащихся в зооуголке Детского парка Симферополя, впервые дали потомство.
В Симферополе пообещали построить новый медицинский комплекс. В Симферополе на месте недостроя украинских времен возле городской больницы скорой помощи построят новый медицинский комплекс.
Севастопольские улицы назовут в честь умерших от COVID медиков. Для этого в местные правила присвоения наименований внесли изменения.
Херсонес готов разрешить реставрацию местным специалистам. В руководстве музея-заповедника «Херсонес Таврический» заявили, что готовы отказываться от услуг иногородних специалистов в пользу местных реставраторов памятников каменного зодчества, если те смогут объединиться.
В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь
В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.
Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка»
Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».
США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз
Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.
27 апреля
Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБКвидео
28 апреля
Аксенов отказался проводить первомайскую демонстрацию
Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в Крыму не будет.