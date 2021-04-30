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Власть

На востоке Крыма создадут морской заказник площадью 240 га

17:11 пятница, 30 апреля 2021

В Ленинском районе Крыма будет создан природный заказник «Казантипский морской» площадью 240 гектаров.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Создать в Ленинском районе Республики Крым государственный природный заповедник федерального значения «Казантипский морской» общей площадью 240 гектаров на землях водного фонда (акватория Азовского моря)», – говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Заказник будет отнесен к ведению Минприроды РФ. Срок подачи в Госреестр документов об установлении границ заказника – до 1 декабря 2022 года.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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