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Происшествия

Майнеры покупали у симферопольцев б/у видеокарты за фальшивые рубли

11:11 пятница, 30 апреля 2021

Злоумышленники успели обмануть как минимум трех жителей Симферополя.

В феврале-марте несколько молодых людей на одном из интернет-сайтов приобрели фальшивые пятитысячные купюры. После этого, на известной интернет-площадке купли-продажи товаров он находили объявления о продаже видеокарт и иных компьютерных комплектующих стоимостью от 50 до 100 тыс. рублей. Мощная компьютерная техника нужна была злоумышленникам для майнинга криптовалюты. В ходе сделки мошенники расплачивались поддельными денежными купюрами.

Оперативники задокументировали три таких сделки, все потерпевшие оказались жителями Симферополя.

В ночь с 20 на 21 апреля в Севастополе задержали двух молодых парней 1989 и 1991 годов рождения. Оперативники нашли как поддельные денежные купюры, так и имущество потерпевших, которое по окончанию следственных действий будет возвращено прежним владельцам.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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