Происшествия
Майнеры покупали у симферопольцев б/у видеокарты за фальшивые рубли
Злоумышленники успели обмануть как минимум трех жителей Симферополя.
В феврале-марте несколько молодых людей на одном из интернет-сайтов приобрели фальшивые пятитысячные купюры. После этого, на известной интернет-площадке купли-продажи товаров он находили объявления о продаже видеокарт и иных компьютерных комплектующих стоимостью от 50 до 100 тыс. рублей. Мощная компьютерная техника нужна была злоумышленникам для майнинга криптовалюты. В ходе сделки мошенники расплачивались поддельными денежными купюрами.
Оперативники задокументировали три таких сделки, все потерпевшие оказались жителями Симферополя.
В ночь с 20 на 21 апреля в Севастополе задержали двух молодых парней 1989 и 1991 годов рождения. Оперативники нашли как поддельные денежные купюры, так и имущество потерпевших, которое по окончанию следственных действий будет возвращено прежним владельцам.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Бизнесвумен из Севастополя «заработала» 45 млн на обманутых вкладчиках. Ленинский районный суд Севастополя назначил пять лет лишения свободы 38-летней местной жительнице за присвоение денег 27 граждан, которые она получала под видом вложений в бизнес.
Вор украл смартфоны из симферопольского общежития и выбросил их в мусорку. Им оказался один из студентов, проживающих в том же общежитии.
В Крыму «служба безопасности банка» лишила пенсионерку 750 тысяч рублей. В Севастополе доверчивая пенсионерка лишилась 750 тысяч рублей, которые «увели» мошенники, представившиеся сотрудниками безопасности банка.
Жителей Керчи осудили за кражу алкоголя. Керченский городской суд привлек к ответственности ранее судимого жителя Керчи и его знакомую за совершение кражи алкогольной продукции из магазина.
В Крыму «обрушилась» система валидаторов в общественном транспорте
В Крыму утром в пятницу перестали работать валидаторы в общественном транспорте.
Павленко с бусами, Поклонская с часами: любители брендов в крымской власти
Глава администрации Ялты Янина Павленко объявила о продаже своих брендовых бус, из-за которых стала объектом критики в соцсетях.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
В российских городах вводят «сухой закон» на майские праздники
Пополнение запасов заранее проблему не решит: алкоголь запрещено не только покупать, но и брать с собой.
вчера
Аксенов получил полный контроль над крымской землей
23 часа назад
Крымчанам напомнили о введении налога на имущество
16 часов назад
Внезапно: в Крыму взлетели цены на свинину
16 часов назад
Как в майские выходные будут работать поликлиники Крыма
19 часов назад
У села в Крыму отобрали воду в пользу туристов
14 часов назад
Май в Крыму начнется с резкого потепления
Теплая погода придет в Крым в начале мая.