Stars
Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка»
фото © lux.fm
Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».
Об этом она написала на своей странице в Facebook 29 апреля.
Огневич назвала участие в шоу «новым периодом в жизни».
«Я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период!» – написала певица.
Премьера второго сезона шоу «Холостячка» состоится осенью в эфире телеканала СТБ.
Напомним, что главной героиней предыдущего сезона «Холостячки» была украинская актриса театра и кино из Севастополя Ксения Мишина.
Злата Огневич родилась 12 января 1986 года в Мурманске. Она начала заниматься музыкой в Крыму, в Судаке, куда переехала с семьей в пять лет.
В 2011 году она заняла первое место на конкурсе Crimea Music Fest. В 2013 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение» в Мальме с песней «Gravity», на котором заняла 3-е место.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
Ранее Новости Крыма сообщали:
Несколько лет назад покойный принц Филипп посещал Крым. Посольство Великобритании в Украине рассказало о том, как покойный принц Филипп посещал Крым в 2004 году.
Накормившую хлебом крымских лебедей Бузову обвинили в ожирении птиц. Приехав в Крым на съемки, певица попробовала местные устрицы и барабульку.
Российские артисты отреагировали на уголовное дело за выступление на Крымском мосту. Певец Олег Газманов, актер Дмитрий Харатьян и певица Ольга Кормухина прокомментировали уголовное дело, заведенное в отношении них в Украине за выступление на открытии моста в Крыму.
Коронавирус убил: певец Данко восстанавливается в Крыму. Год пандемии коронавируса очень сильно повлиял и на жизнь, и на работу, признал российский певец Александр Фадеев, выступающий под творческим псевдонимом Данко.
В Крыму военный самолет «атаковал» трассу Армянск - Симферополь
В Первомайском районе Крыма, возле села Левитановка, в четверг, 29 апреля, был замечен военный самолет, похожий на истребитель.
Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка»
Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».
США прекращают выдачу россиянам деловых и турвиз
Посольство США в Москве с 12 мая сократит до минимума оказание консульских услуг. Будет прекращена выдача туристических и деловых виз, не связанных с дипломатическими мероприятиями.
Грейдер на Ай-Петри разгневал жителей Крыма
В социальной сети появились фотографии магистрали, проведенной через плато Ай-Петри.
27 апреля
Появилось видео момента смертельного ДТП со скорой на ЮБКвидео
28 апреля
Аксенов отказался проводить первомайскую демонстрацию
Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в Крыму не будет.