Крымчанка Злата Огневич объявила об участии в украинском шоу «Холостячка»

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Уроженка Судака, певица Злата Огневич объявила, что станет главной героиней второго сезона украинского шоу «Холостячка».

Об этом она написала на своей странице в Facebook 29 апреля.

Огневич назвала участие в шоу «новым периодом в жизни».

«Я иду на «Холостячку», чтобы встретить мужчину своей мечты и создать вместе прекрасную, любящую семью! Спасибо, что разделяете со мной такой важный и очень волнительный период!» – написала певица.

Премьера второго сезона шоу «Холостячка» состоится осенью в эфире телеканала СТБ.

Напомним, что главной героиней предыдущего сезона «Холостячки» была украинская актриса театра и кино из Севастополя Ксения Мишина.

Злата Огневич родилась 12 января 1986 года в Мурманске. Она начала заниматься музыкой в Крыму, в Судаке, куда переехала с семьей в пять лет.

В 2011 году она заняла первое место на конкурсе Crimea Music Fest. В 2013 году представляла Украину на конкурсе «Евровидение» в Мальме с песней «Gravity», на котором заняла 3-е место.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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