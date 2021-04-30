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Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом

13:45 пятница, 30 апреля 2021
Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом

фото © kianews24.ru

Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» провел стрельбы новейшей российской крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан».

Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.

«Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции 30 километров», - говорится в сообщении.

Кроме того, личный состав «Москвы» провел ряд учений с другими кораблями ЧФ и морской авиацией.

Для обеспечения безопасности на время стрельб ракетами была перекрыта часть акватории Черного моря. Район охранялся двумя десятками кораблей ЧФ.

Ранее Российская Федерация закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Все эти зоны расположены в пределах российских территориальных вод, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив. Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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