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Крейсер «Москва» пострелял ракетами рядом с Крымом
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Флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» провел стрельбы новейшей российской крылатой противокорабельной ракетой «Вулкан».
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ.
«Стрельба была выполнена по морскому щиту-мишени, имитирующему корабль условного противника. Ракета успешно поразила цель на дистанции 30 километров», - говорится в сообщении.
Кроме того, личный состав «Москвы» провел ряд учений с другими кораблями ЧФ и морской авиацией.
Для обеспечения безопасности на время стрельб ракетами была перекрыта часть акватории Черного моря. Район охранялся двумя десятками кораблей ЧФ.
Ранее Российская Федерация закрыла для иностранных военных кораблей и государственных судов доступ в три района Черного моря. Все эти зоны расположены в пределах российских территориальных вод, а их закрытие не будет мешать судоходству через Керченский пролив. Ограничение будет действовать с 24 апреля по 31 октября.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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