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Власть

Граждан Украины приговорили в Крыму к колонии строгого режима по подозрению в сбыте наркотиков

08:34 пятница, 30 апреля 2021

Двух украинцев приговорили в Крыму к 10 годам колонии строго режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере.

Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.

В состав организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, входил гражданин Украины, уроженец Донецкой области, 2001 года рождения. Он выполнял обязанности курьера («закладчика»). В середине января 2020 года он привлек к торговле наркотиками еще одного гражданина Украины 1998 года рождения.

В начале марта 2020 года они прибыли в Крым и под управлением куратора распространяли наркотики на территории Симферополя и Бахчисарая.

В суде наркоторговцы во всем сознались. Приговор суда не вступил в законную силу, за подсудимыми остается право на его обжалование в апелляционном порядке.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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