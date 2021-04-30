Власть
Граждан Украины приговорили в Крыму к колонии строгого режима по подозрению в сбыте наркотиков
Двух украинцев приговорили в Крыму к 10 годам колонии строго режима за сбыт наркотиков в особо крупном размере.
Об этом сообщили в пресс-службе Бахчисарайского районного суда.
В состав организованной группы, занимавшейся сбытом наркотиков, входил гражданин Украины, уроженец Донецкой области, 2001 года рождения. Он выполнял обязанности курьера («закладчика»). В середине января 2020 года он привлек к торговле наркотиками еще одного гражданина Украины 1998 года рождения.
В начале марта 2020 года они прибыли в Крым и под управлением куратора распространяли наркотики на территории Симферополя и Бахчисарая.
В суде наркоторговцы во всем сознались. Приговор суда не вступил в законную силу, за подсудимыми остается право на его обжалование в апелляционном порядке.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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