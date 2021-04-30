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Происшествия

Евпаториец, выбросивший 10 лет назад собутыльника с балкона, признан виновным в убийстве

Евпаторийский городской суд признал местного жителя, который 10 лет назад столкнул своего знакомого с пятого этажа, виновным в убийстве.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Крыма. 

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в декабре 2010 года подсудимый, находясь в квартире дома по улице 9-го Мая, в ходе ссоры со своим знакомым, с которым они распивали спиртные напитки, избил последнего, после чего вытащил на балкон и столкнул мужчину с пятого этажа дома. В результате полученных травм потерпевший скончался на месте преступления», – сообщили в прокуратуре.

В ведомстве уточнили, что правоохранители длительное время разыскивают злоумышленника, который первоначально отрицал свою причастность преступлению. Он убеждал следствие, что произошел несчастный случай.

«Однако собранные доказательства опровергли доводы подсудимого, в связи с чем последний полностью признал вину в совершении указанного преступления», – уточнили в надзорном ведомстве. 

Сегодня суд признал 51-летнего мужчину виновным в совершении преступления по части 1 статьи 105 УК РФ – убийство. Мужчине назначено наказание в виде восьми лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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