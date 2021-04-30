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Эксперты зафиксировали появление тли в посевах озимых в Крыму

10:27 пятница, 30 апреля 2021
Эксперты зафиксировали появление тли в посевах озимых в Крыму

фото © Новости Крыма

Специалисты отдела защиты растений филиала Россельхозцентра по Республике Крым сообщили, что в посевах озимых зерновых культур началось появление личинок злаковой тли.

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхозцентра.

«Всего на выявление вредителя обследовано 16,07 тыс га, из них заселено 2,4 тыс га. Средняя численность вредителя – 1,5 личинки на 100 растений. Такое количество не является критичным», – уточнили в ведомстве.

Экономический порог вредоносности в фазу начала выхода в трубку составляет 10 тлей на стебель.

Злаковая тля является вредителем. Насекомое предпочитает ячмень, овес, озимую и яровую пшеницу, просо, рис, сорго.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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