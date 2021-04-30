Власть
Джанкой превратят в крымские Нью-Васюки
фото © Юлия Жукова|Facebook
В этом году в Джанкое вдоль реки Степной появится набережная протяженностью почти 700 метров.
Она станет городской зоной для пешеходных прогулок и отдыха, написала на своей странице в Facebook советник главы республики Юлия Жукова.
Сейчас город больше похож на сельскую глубинку. Конечно, виды — не апокалиптичные, но все же районным центром Джанкой назвать пока сложно.
К счастью, благоустройство добралось и сюда. В ближайшее время в рамках проекта «Формирование современной городской среды» здесь появится не только набережная, но и будет проведен капитальный ремонт дворовых территорий.
Цивилизация коснется и подрастающего поколения — в городе установят новые детские площадки.
Между тем обретать современные черты Джанкой начал еще в прошлом году. Однако не все реконструируемые в городе объекты завершились без нареканий. «Заехали и во дворы, реализованные в 2020 году, где в ходе предыдущего визита и инспекций технадзора определен ряд замечаний, требующих устранения. Пока динамика их устранения слабая», — сообщила Жукова.
Вместе с тем она отметила, что с учетом проведенного в предыдущие годы благоустройства, дворовые территории города приобретают новый облик.
В тексте использованы материалы: Форпост
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