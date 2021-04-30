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Что в Крыму будет работать на майские праздники

07:03 пятница, 30 апреля 2021
Что в Крыму будет работать на майские праздники

фото © Новости Крыма

И можно ли будет на «каникулах» купить алкоголь.

Спустя неделю после того как президент РФ Владимир Путин принял решения о длинных выходных, крымчане забеспокоились о том, что будет работать на майские праздники. Ответ на этот вопрос содержится в рекомендациях Министерства труда РФ, пишет КП-Крым.

Так, с 1 по 3 и с 8 по 10 мая будут работать сотрудники, у которых смена приходится именно на эти дни, остальные будут отдыхать. С 4 по 7 мая на работу выйдут сотрудники, которые согласны работать в выходные дни. В этот период их рабочие часы будут оплачиваться по обычному, а не повышенному тарифу.

С 1 по 10 мая будут отдыхать работники всех бюджетных учреждений, в том числе арбитражные суды, больницы и поликлиники, школы и дошкольные учреждения. Уточняется, что в больницах и детсадах будут работать дежурные группы. В штатном режиме продолжат работать мобильные пункты вакцинации.

Почта Крыма и Пенсионный фонд уйдут на выходные в мае — с 1 по 5 числа и с 9 по 10. В остальные дни сотрудники этих организаций будут работать.

Условия продажи алкоголя в период долгих выходных останутся без изменений. Роспотребнадзор не планирует запрещать продажу спиртных напитков в майские праздники.

В тексте использованы материалы: Форпост

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