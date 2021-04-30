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Происшествия

Бизнесвумен из Севастополя «заработала» 45 млн на обманутых вкладчиках

Ленинский районный суд Севастополя назначил пять лет лишения свободы 38-летней местной жительнице за присвоение денег 27 граждан, которые она получала под видом вложений в бизнес.

Об этом сообщила прокуратура города.

«Судом установлено, что злоумышленница с 2015 по 2017 годы заключала с гражданами договоры займа и получала от них денежные средства под предлогом вложения в развитие ее бизнеса, который в действительности не вела», – говорится в сообщении.

Чтобы не вызывать подозрений у «вкладчиков», злоумышленница выплачивала им незначительные суммы под видом процентов за пользование их деньгами. В ходе расследования было установлено, что обманутыми оказались 27 человек. Общая сумма, присвоенная бизнесвумен, составила 45 миллионов рублей.

Женщину признали виновной в мошенничестве в особо крупном размере и взяли под стражу в зале суда. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, которое она будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Гражданские иски потерпевших о взыскании в их пользу материального ущерба, причиненного преступлением, суд также удовлетворил.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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