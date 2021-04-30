Аксенов приказал остановиться застройке Форосского парка

Строительство детского спортивного комплекса «Ак Барс» в Форосском парке Ялты остановлено до осени в связи со вступлением в силу с 1 июня запрета на проведение любых строительных работ.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов по итогам совещания муниципальных властей с представителями застройщика.

«Стройка останавливается до осени. С 1 июня вступает запрет по муниципальному образованию на проведение любых строительных работ, а до этого числа строители будут консервировать объекты. Также до 1 июня застройщик огораживает каждый из объектов капитального строительства, остальные заборы подлежат демонтажу», – написал руководитель региона в соцсетях.

Аксенов добавил, что в соответствии с протоколом комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ялты подрядчик до 1 июня должен ликвидировать все нарушения дренажной системы – каптажей, родников и т.д.

«К лету приводим территорию в полный порядок. Форосский парк будет открыт для посещения. Стройка возобновится после выдачи застройщику новых разрешительных документов», – заключил он.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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