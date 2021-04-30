Аксенов отказался проводить первомайскую демонстрацию

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Торжественных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня весны и труда 1 мая, в Крыму не будет.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Уважаемые коллеги, всем добрый день. Сегодня, в страстную пятницу, мы собрались по хорошему поводу, перед днем первого мая. Понятно, что в силу борьбы с коронавирусной инфекцией завтра первомайские мероприятия проводиться не будут», – сказал Аксенов на рабочем совещании сегодня.

Глава государства Владимир Путин принял решение сделать нерабочей первую декаду мая – с 1 по 10 числа включительно.

Власти Крыма ожидают, что на майские праздники в Крым приедет более миллиона туристов. В свою очередь отельеры предполагают, что загрузка средств размещения достигнет 80%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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