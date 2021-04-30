Аксенов не исключил повышения цен из-за наплыва туристов в Крыму

Рост цен на некоторые товары и услуги возможен в Крыму в предстоящий высокий курортный сезон.

Об этом на расширенном заседании коллегии Федеральной антимонопольной службы заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«Понятно, что когда такой ажиотаж бывает, ожидается рост цен, возможность спекуляции с точки зрения цен на топливо, продукты, услуги санаторно-курортного комплекса, – сказал Аксенов. – Со своей стороны органы власти всегда принимают решения, направленные на защиту интересов граждан, в первую очередь».

По информации главы Крыма, количество купленных авиабилетов в Крым на предстоящий сезон уже достигло отметки в 6 млн.

Ранее Аксенов пообещал «зашкаливающий» туристический сезон в Крыму в этом году. Министр курортов и туризма республики Вадим Волченко в свою очередь заявил, что Крым в этом году примет на 20% больше туристов, чем в рекордном 2019 году. По словам главы республики, к 2025 году Крым будет готов принимать до 10 млн туристов в год.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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