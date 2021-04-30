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Коронавирус в Крыму

97 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

09:58 пятница, 30 апреля 2021

За 29 апреля на территории Республики Крым подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 29 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаями, 2 случая завозные из-за границы.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2675 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 101 человек, выздоровевших за весь период – 37 521 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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