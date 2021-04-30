Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Жители Крыма перестали носить маски, а заболеваемость ковидом растет ● В Крыму назвали число жертв COVID среди сотрудников «скорой» ● В Крыму оштрафовали шестерых нарушителей предписаний Роспотребнадзора ● Сводка о новых заражениях в Крыму ● Севастопольские улицы назовут в честь умерших от COVID медиков
97 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 29 апреля на территории Республики Крым подтверждено 97 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 29 апреля на территории Республики Крым зарегистрировано 97 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 10 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 66 выявлены при обращении за медицинской помощью, 29 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаями, 2 случая завозные из-за границы.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2675 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 101 человек, выздоровевших за весь период – 37 521 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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