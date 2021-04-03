Водный кризис
Развитие сюжета: В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан ● Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах ● В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды ● Константинов думает, что в Украине начнется водный кризис из-за Крыма ● Ученые оценили запасы пресной воды под Азовским морем
Запас водохранилищ Крыма за месяц немножко увеличился
фото © Новости Крыма
Общий объем наполнения водохранилищ Крыма составляет немногим более 61 млн кубометров воды, что на 13 млн кубометров больше, чем месяц назад.
В то же время запасы все еще значительно меньше прошлогодних, сообщили в Крымском гидрометцентре.
«В марте приток воды в водохранилища, расположенные в руслах рек в миллионах кубометров составил: Белогорское – 7,5, Симферопольское — 1,282, Счастливенское – 0,9, Партизанское – 1,6, Чернореченское – 7,2, – привели данные в гидрометцентре. – К началу апреля общий суммарный обьем воды в водохранилищах, расположенных в руслах рек, составил 61,3 млн кубометров, что на 13 млн кубометров больше, чем месяц назад, но на 44,8 млн кубометров меньше, чем в 2020 году».
По информации метеорологов, в марте осадки носили локальный характер. В степных районах республики они составили норму, на Южном берегу Крыма – 41-45% нормы, а в северном предгорье – от 112 до 146% нормы.
В бассейнах рек Бельбек и Кача осадков выпало на 38-75% больше нормы, а в остальных речных бассейнах они составили преимущественно норму. В Крымских горах осадки были в пределах нормы, выпадали в виде дождя, мокрого снега и снега. В Крымских горах несколько раз происходило образование и сход снежного покрова. Таяние снега, сопровождаемое выпадением дождей, способствовало кратковременному повышению уровней воды в бассейнах большинства рек северного предгорья на 1-25 см, а в низовьях реки Бельбек – на 50 см.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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