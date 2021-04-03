Ялтинские полицейские задержали обворовавшего крымчан мошенника

Полицейские Ялты совместно с коллегами из управления уголовного розыска МВД по Республике Крым задержали 34-летнего жителя одного из регионов России, подозреваемого в мошенничествах в отношении множества крымчан.

Как пояснили в УМВД РФ по Ялте, мужчина похищал денежные средства граждан, выдавая себя за сотрудника службы безопасности банка.

«Несколько месяцев назад в дежурную часть ялтинского управления полиции поступило заявление от 59-летнего местного жителя, ставшего жертвой мошенников. Он сообщил, что неизвестный по телефону представился сотрудником службы безопасности крупнейшего в Крыму банка, сообщил о блокировке счетов ялтинца сразу по нескольким банковским картам и предложил помощь в решении якобы возникшей проблемы. Потерпевший выполнил все указания собеседника, но, проверив баланс карт, обнаружил пропажу свыше 100 тыс рублей», – рассказали правоохранители.

При этом стражи порядка заверили, что незамедлительно приступили к расследованию инцидента и после подробного разговора с потерпевшим восстановили всю цепочку действий заявителя. «Оперативники выяснили, что злоумышленник хитростью выманил реквизиты банковских карт, далее направил потерпевшего к ближайшему банкомату, где продиктовал ряд комбинаций для ввода цифр, и при помощи этих операций перевел чужие денежные средства на свою банковскую карту», – уточнили полицейские. Они подчеркнули, что оперативники в короткие сроки вычислили владельца расчетного счета и установили его личность. Выехав в командировку, они задержали злоумышленника по месту жительства в Самарской области, а во время обыска правоохранители изъяли у него банковские и SIM-карты.

По информации правоохранителей, под весом собранной стражами порядка доказательной базы неоднократно судимый мужчина написал явку с повинной. «В ходе следствия оказалось, что задержанный уже является фигурантом уголовного дела по факту мошенничеств. При этом его причастность доказана, по меньшей мере, к 56 эпизодам преступной деятельности на территории Крыма. А в настоящее время устанавливается полный круг потерпевших от противоправной деятельности злоумышленника», – отметили в управлении МВД по Ялте. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ, по которой ему за мошенничество грозит до пяти лет лишения свободы. Злоумышленник заключен под стражу.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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