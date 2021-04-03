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Власть

Власти Ялты пообещали ускорить подготовку к строительству медцентра

12:03 суббота, 3 апреля 2021
Ялта
Власти Ялты пообещали ускорить подготовку к строительству медцентра

фото © Новости Крыма

Подготовка к строительству нового многопрофильного медицинского центра в Ялте будет ускорена.

Об этом в ходе совещания с участием представителей Ростеха и Федерального медико-биологического агентства заявила глава администрации города Янина Павленко.

«Времени не так много – активные работы по строительству стартуют уже в 2022 году, поэтому будем ускоряться по всем направлениям. Собираться по этому вопросу будем еженедельно. Думаю, скоро представим визуализацию проекта», – заверила она.

Павленко напомнила, что на предыдущих встречах ресурсным организациям были даны конкретные поручения. «Сегодня мы еще раз «прошли» по карте и посмотрели, где будут прокладываться коммуникации – вода, газ, электричество, теплотрассы. А кроме того – как будут проходить подъездные пути и где будут сами объекты», – уточнила глава администрации Ялты.

Она также обратила внимание, что высота будущего объекта составит 9 этажей. «Поэтому крайне важно соблюсти градостроительные нормы и охранные зоны», – пояснила Павленко и сообщила, что поручила главному архитектору Ялты Наталье Дитрих «проработать вопрос» со специалистами Градплана в Москве.

Глава администрации также подчеркнула, что многопрофильный центр ФГБУ-ФНКЦ ФМБА России – ультрасовременное медучреждение, оснащенное всем необходимым как для взрослых, так и для детей, появится в Ялте уже в 2023 году.

Тэги: обещания

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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