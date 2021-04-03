В центре Симферополя засыхают новые растения

фото © Юлия Колузова / Facebook

Растения, высаженные в ходе работ по благоустройству сквера у Дворца культуры профсоюзов в Симферополе, засыхают из-за отсутствия полива.

Капельное орошение клумб в сквере смонтировано, но не подключено, поскольку территория не сдана в эксплуатацию.

«Сквер возле ДКП. Подрядчик это богатство не сдал, город не принял. Растения сохнут, капельное орошение валяется», – высказала претензию властям крымской столицы пользователь Facebook Юлия Колузова.

В администрации Симферополя с этим согласились. «Вы правы, объект, в т.ч. система полива и зеленые насаждения, не принят. Комиссия продолжает работу. За содержание объекта, пока он не передан городу, отвечает подрядная организация», – ответил официальный представитель горадминистрации Андрей Черниченко.

Работы по благоустройству сквера начались в августе прошлого года. По контракту завершить благоустройство должны были в декабре 2020-го.

По словам и.о. главы администрации города Валентина Демидова, в конце февраля текущего года подрядная организация выполняла завершающие работы по благоустройству. «Остался небольшой объем по асфальтированию отдельных участков, установке резинового покрытия на детской площадке, подключению электричества, а также необходимо устранить ряд незначительных недоработок, которые комиссия определила при приемке и поставила подрядной организации задачу их исправить. Ожидаем в кратчайшие сроки завершения всех работ по благоустройству, чтобы начать их прием в соответствии с требованиями законодательства», – приводила 26 февраля слова Демидова пресс-служба горадминистрации.

Полный объем работ в сквере не выполнен до сих пор.

На благоустройство сквера в рамках соглашения между правительством Москвы и Советом министров Крыма было выделено 212 миллионов рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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