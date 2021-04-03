Водный кризис
Развитие сюжета: Ученый предложил доставлять воду в Крым по морю на беспилотных танкерах ● В Симферополе удалось предотвратить масштабные потери воды ● Константинов думает, что в Украине начнется водный кризис из-за Крыма ● Ученые оценили запасы пресной воды под Азовским морем ● В Севастополе оценили состояние Чернореченского водохранилища
В Севастополе хотят поощрять экономящих воду горожан
фото © Новости Крыма
Сейчас снабжающее город водохранилище заполнено лишь на треть от всего объема.
В рамках мер по экономии воды в Севастополе губернатор Михаил Развожаев выразил желание поощрять тех горожан, которые экономят воду в быту. Об этом он сказал в эфире местного телеканала, пишет «Новый Севастополь».
«Будем думать, какую программу поощрения сделать для людей, которые экономят воду в целом в бытовых целях», - заявил Развожаев.
Он отметил, что уровень воды в Чернореченском водохранилище, снабжающем население города, стабилизируется в течение двух лет, достигнув 40-50 миллионов кубометров. Сейчас в нем около 22 миллионов кубометров при общем объеме 65 миллионов «кубов».
Для снижения нагрузки на водохранилище будет проводиться забор воды из реки Бельбек, а также планируется пробурить новые скважины и отремонтировать 26 километров труб в системе водоснабжения региона.
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