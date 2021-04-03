В Крыму подростка высадили из автобуса в чужом городе

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Крымчан потрясла небывалая жестокосердность работника автостанции «Западная» в Симферополе, который высадил несовершеннолетнего Сервера Усманова с последнего автобуса, так как у мальчика не оказалось наличных денег для оплаты проезда.

Ребенок учится на втором курсе музыкального училища в Симферополе, куда ежедневно сам ездит на занятия.

Как рассказала его мать Сайде Усманова, в этот день, 31 марта, пары закончились поздно, и пока по пробкам он доехал до нужной автостанции, было уже почти восемь часов вечера. Последний рейс в Бахчисарай отправлялся в 19:40, и так как приобрести билет в кассе он уже не успевал, заскочил сразу в автобус.

Контролер попросил у подростка оплату, однако у того не оказалось наличности — только банковская карта. Такой способ оплаты работника автостанции не устроил, и он приказал мальчику покинуть автобус.

«Нет налички? Выходи!» — сказал ему посадчик. И ребенок молча повернулся и вышел. Он остался в ночь в чужом городе», — пересказывает ситуацию Сайде Усманова.

Водитель закрыл двери, и автобус уехал. Мальчик пытался словить попутку, но безуспешно. История, к счастью, закончилась благополучно: Сервер позвонил матери, и около девяти вечера она смогла забрать сына домой на машине.

По словам Сайде, ситуация развернулась настолько быстро, что никто из пассажиров не успел понять, что происходит и как-то помочь ребенку. Также ее удивило, что контролер не предложил мальчику никакой альтернативы: например, чтобы за проезд заплатил кто-то из попутчиков или встречающий в Бахчисарае родственник. Или как вариант: снять наличные в банкомате, который находится прямо на входе в автостанцию. Это бы отложило отправку рейса на несколько минут, зато конфликт был бы исчерпан.

«Как можно выкинуть ребенка с автобуса, зная, что это последний рейс на сегодня?» — задает риторический вопрос собеседница.

Как сообщили в Министерстве транспорта Крыма, сейчас в отношении перевозчика проводится служебная проверка. Ситуация разбирается с участием всех сторон.

В тексте использованы материалы: Форпост

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