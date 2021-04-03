В Крыму готовят масштабную «легализацию» гостевых домов

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Объем потенциальных налоговых поступлений после легализации малых средств размещения в качестве «гостевых домов» составит порядка 600 млн рублей в первый же год.

Такое мнение выразил министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко на заседании «круглого стола», посвященного легализации малых средств размещения на юге РФ, прошедшем в Общественной палате России.

«Если говорить о Крыме, очень скромные подсчеты – в первый же год объем налоговых поступлений порядка 600 млн рублей. В первый же год после легализации расчетного количества малых средств размещения», – сказал он.

По данным министра, «расчетное количество» малых средств размещения, которые пока не легализованы в республике, составляет примерно 7 тыс объектов. «Это и не частный дом, и не гостиница – это некое отдельное средство размещения, которое мы предлагаем назвать гостевым домом и ввести соответствующее понятие в закон о туризме, – сообщил Волченко. – Из 9 тысяч у нас точно работают в легальном поле порядка 2 тыс средств размещения».

В августе 2020 года глава Крыма Сергей Аксенов поручил министерству курортов и туризма РК до конца года подготовить законопроект по легализации частных объектов размещения и внести в законодательство понятие «гостевой дом».

Однако в конце 2020 года Аксенов сообщил, что согласованные с федеральным правительством законодательные меры по легализации частных объектов размещения туристов будут приняты к весне.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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